Кулеба пригрозил России турецкими беспилотниками

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Украина произвела закупку ударных беспилотников у Турции для сдерживания России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с агентством Anadolu.
Украинский политик пояснил, что страна закупает вооружение для защиты.
"Беспилотники необходимы, чтобы Россия дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину", – заявил министр.
Кулеба допустил, что украинские власти могут применить БПЛА в Донбассе. Глава украинского МИД высоко оценил качество вооружения из Турции.
"Мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя", – отметил глава МИД.
В то же время Кулеба упрекнул Россию в том, что она якобы мешает Украине покупать оружие у других стран.
Ранее в СМИ появилась информация, что США временно приостановили военную помощь Украине. Утверждалось, что решение было принято американскими властями после заявления России об отводе войск от границы.
Позднее в Белом доме опровергли эти сообщения. Там назвали данную идею ерундой.
До этого президент Украины Владимир Зеленский усомнился в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена. Президент Украины заявил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".
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