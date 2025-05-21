Трамп отчитал журналиста за вопрос про подаренный Катаром самолет

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме раскритиковал журналиста за вопрос о самолете, который был подарен ему властями Катара.

"Ты ужасный репортер. Во-первых, ты не имеешь того, что нужно, чтобы заниматься этой работой. Ты недостаточно умен. Ты затронул тему о самолете, который был передан ВВС США, что очень хорошо. Они также дали 5,1 триллиона долларов инвестиций в дополнение к самолету", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Отмечается, что репортер задал вопрос о самолете сразу после демонстрации видеороликов, якобы доказывающих насилие против белых фермеров в ЮАР. В связи с этим президент США посоветовал журналисту заняться расследованием этой темы.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил о полной законности получения самолета Boeing в дар от Катара, несмотря на критику в адрес Белого дома. Политик подчеркнул, что сделка прошла все необходимые проверки, включая экспертизу Совета Белого дома, Минюста и независимых юридических фирм.

Стоимость переданного Трампу Boeing 747-8 составляет рекордные 400 миллионов долларов, что делает его самым дорогим подарком американскому президенту. Эта сумма значительно превышает совокупную стоимость всех подарков (250 тысяч долларов), полученных предыдущим президентом Джо Байденом за время правления.