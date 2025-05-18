Уиткофф назвал законным получение Трампом самолета от Катара

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Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, несмотря на критику в адрес Белого дома, заявляет о полной законности получения самолета Boeing в дар от Катара. Об этом он рассказал телеканалу ABC.

Уиткофф подчеркнул, что сделка прошла все необходимые проверки, включая экспертизу Совета Белого дома, министерства юстиции и независимых юридических фирм. Он охарактеризовал ее как абсолютно легальное межправительственное соглашение между Катаром и США, осуществленное в рамках стандартной процедуры взаимодействия министерств обороны двух стран.

Стоимость готовящегося к передаче Boeing 747-8 составляет рекордные 400 миллионов долларов, что делает его самым дорогим подарком американскому президенту. Эта сумма значительно превышает совокупную стоимость всех подарков (250 тысяч долларов), полученных предыдущим президентом Джо Байденом за время правления. Самолет уже находится в Техасе, однако, по мнению экспертов из госаппарата, его переоборудование под требования безопасности президентского борта займет несколько лет и потребует миллиардных затрат.

Ранее сообщалось, что семья Трампа получила минимум 2 миллиарда долларов доходов за первый месяц его президентского срока.

По данным СМИ, основные поступления относятся к иностранным инвестициям в криптовалютные проекты, недвижимость и эксклюзивные клубные инициативы. Например, запуск криптовалюты TRUMP, управляемой Дональдом Трампом – младшим, принес бизнес-империи по меньшей мере 174 миллиона долларов.

Кроме того, ОАЭ инвестировали 2 миллиарда долларов в криптопроект World Liberty Financial, где руководящие позиции занимают члены семьи Трампа.