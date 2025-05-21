Лавров пошутил на тему семейного положения на встрече в Армении

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о семейном положении во время выступления перед студентами и преподавателями филиалов российских вузов в Армении.

В рамках встречи модератор мероприятия объясняла порядок представления участников, желающих пообщаться с дипломатом: необходимо было назвать место работы или учебы и направление специальности.

"Семейное положение не надо говорить. Необязательно время терять, задавайте вопросы", – привело слова Лаврова агентство РИА Новости.

Шутку главы российского дипведомства поддержал и ректор Российско-армянского университета Эдвард Сандоян, отметив, что если девочки симпатичные, то данная информация была бы актуальной.

"Если симпатичные, то можно просто адрес, зачем семейное положение?" – иронично подметил Лавров.

Глава МИД России известен в том числе своим остроумием и способностью быстро и с юмором отвечать на вопросы. Например, отвечая на просьбу казахстанского коллеги Мурата Нуртлеу сфотографироваться, Лавров поинтересовался, действительно ли это необходимо. Нуртлеу объяснил, что на этом настаивает протокол. Тогда российский дипломат спросил, на чем именно настаивает, имея в виду алкогольные напитки.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры у Лаврова начались "по традиции искрометно".