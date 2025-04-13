Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на форуме в Анталье

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Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье вызвало ажиотаж как у участников мероприятия, так и у представителей СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Многим гостям форума не хватило мест в зале, из-за чего некоторые слушали выступление Лаврова стоя, другие – сидя на полу. Российский министр поинтересовался, удобно ли всем в таких условиях. В ответ на это ведущий дискуссии пошутил, что в следующий раз сессию с Лавровым надо будет провести на стадионе.

На полях форума Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. На переговорах российский министр подтвердил готовность Москвы содействовать нормализации отношений Баку и Еревана. Кроме того, Россия намерена поддерживать стороны в процессе заключения ими мирного договора.

Кроме того, руководители МИД Турции и Армении Хакан Фидан и Арарат Мирзоян также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки во время переговоров на Антальском дипломатическом форуме.