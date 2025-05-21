Советник президента Кобяков заявил о нарушении процедуры роспуска СССР

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В процедуре роспуска СССР в 1991 году было нарушение, поэтому Советский Союз юридически есть. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.

"СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР", – цитирует его ТАСС.

Как объяснил Кобяков, если Съезд Советов в 1922 году формировал СССР, то и распускать необходимо было по его решению.

"А если была нарушена юридическая процедура, то, получается, юридически СССР существует, как говорят специалисты конституционного права", – отметил советник главы государства.

Странным с правовой точки зрения Кобяков назвал заключение Беловежского соглашения, поскольку акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, что не стояло в их компетенции. Он пришел к выводу, что если Советский Союз не распущен, то украинский кризис является внутренним процессом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов говорить и о плюсах, и о минусах советского прошлого. Он подчеркнул, что, когда парламентарии начинают обсуждать события 1990-х годов, они обычно упоминают имена тех, кто способствовал распаду СССР. По мнению Володина, Советский Союз прекратил свое существование из-за предательства и того, что Коммунистическая партия пренебрегла интересами народа.

