Лавров назвал ошибкой поворот в сторону Запада после распада СССР

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Было ошибкой поворачивать внешнюю политику в сторону Запада после распада СССР, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"К огромному сожалению, руководство <...> считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка. Теперь это уже признано всеми, в том числе на госуровне", – передает РИА Новости его слова.

Однако этот опыт является хорошим уроком действующим российским властям и нынешнему поколению, резюмировал Лавров.

Запад эскалирует ситуацию, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявлял ранее Владимир Путин. В новейшей истории страна прошла период, когда прежнее поколение политиков было готово пойти на разрушение собственного государства, надеясь примкнуть к так называемому цивилизованному миру, подчеркивал он.

