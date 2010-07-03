США расширили санкции против России

Вашингтон расширил антироссийские санкции. Минторг США ввел ограничительные меры против конструкторского бюро в Туле, военного учебного центра в Гатчине и столичного завода "Авангард", передает РИА Новости.
Ранее американский министр энергетики Рик Перри объявил, что США собираются ввести санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Американские сенаторы также сообщили о планах принять законопроект о санкциях против компаний, которые участвуют в прокладке газопровода.
Кроме того, в середине мая Вашингтон внес в список санкций по закону Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых россиян. В посольстве РФ в США подчеркнули, что Москва ответит на новые санкции, которые противоречат международному праву. По мнению российских дипломатов, ограничения в отношении спецотряда "Терек" препятствуют сотрудничеству в борьбе с терроризмом.
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