Представитель Британии прервал Небензю в Совбезе ООН

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Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен дважды прервал выступление российского коллеги Василия Небензи на заседании Совета Безопасности (СБ).

Россия ранее предложила провести заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке. Однако повестка встречи была заблокирована, передает ТАСС.

В ходе голосования против выступили шесть стран – Бельгия, Великобритания, Германия, Польша, США и Франция. Пять стран предложение поддержали, еще четыре воздержались.

Небензя принятый закон назвал "введением языковой инквизиции", а также заявил, что "Россия считает необходимым указать коллегам в СБ на происходящее на Украине".

В ходе речи постпред Британии дважды потребовал предоставить ему слово, на что получил отказ от председательствующего в Совете коллеги из Индонезии.

Тем не менее Аллен высказал свое недовольство, заявив, что "процедура объяснения голосования не дает российскому дипломату право озвучивать полноценное выступление".

"Мы увидели сегодня попытку ввести цензуру в СБ. Те методы, которыми это делалось, неприемлемы", – констатировал в ответ глава российской дипмиссии.

15 мая бывший президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Законодательная инициатива регулирует применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на территории страны. Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов.

За исполнением закона будут следить специальные "языковые инспекторы". Они уполномочены присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.