Пресс-секретарь Белого дома Ливитт: в чатах Signal не размещалась секретная информация

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В чатах мессенджера Signal не размещалась секретная информация, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

Ливитт также подчеркнула, что американский президент Дональд Трамп решительно поддерживает главу Пентагона Пита Хегсета. Таким образом пресс-секретарь Белого дома прокомментировала информацию СМИ о том, что Хегсет отправлял детали американских ударов по Йемену в чат Signal, куда были добавлены также его жена, брат и адвокат.

"Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который проделывает феноменальную работу во главе Пентагона", – отметила Ливитт.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что 15 марта Хегсет в чат со своей женой Дженнифер, братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе выкладывал график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по позициям йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Издание отмечало, что Хегсет сам создал чат, в него якобы входили еще около десятка человек из ближайшего окружения главы Пентагона.

Помощник главы Минобороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг данную информацию. По его словам, издание публикует фейковые материалы и "с энтузиазмом использует обиды бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи".

Парнелл добавил, что источниками для этой статьи послужили бывшие работники Пентагона, которые были уволены на прошлой неделе.

До этого редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой говорится, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя Майка Уолтца. Позже журналист получил уведомление о включении в групповой чат с названием "Хуситы малая группа".

Как утверждал автор, 15 марта пользователь Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались подробности предстоящих ударов по хуситам. При этом сам Хегсет опроверг информацию, указав, что никто не отправлял военные планы.