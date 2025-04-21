В Пентагоне опровергли информацию об утечке секретных данных в чате Signal

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Помощник главы Минобороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг информацию газеты The New York Times о том, что руководитель ведомства Пит Хегсет отправлял данные об ударах по Йемену в чат мессенджера Signal. Его слова передает "Газета.ру".

"Ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы они ни пытались изложить эту историю", – отметил Парнелл в соцсети X.

По его словам, издание публикует фейковые материалы и "с энтузиазмом использует обиды бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи". Парнелл добавил, что источниками для этой статьи послужили бывшие работники Пентагона, которые были уволены на прошлой неделе.

Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой говорится, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя "Майка Уолтца". Позже журналист получил уведомление о включении в групповой чат с названием "Хуситы малая группа".

Как утверждал автор, 15 марта пользователь "Пит Хегсет" опубликовал сообщение, в котором содержались подробности предстоящих ударов по хуситам. При этом сам Хегсет опроверг информацию, указав, что никто не отправлял военные планы.

Ситуацию также прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск. По его словам, "лучшее место, где можно спрятать труп, – это вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто никогда не дочитывает".

