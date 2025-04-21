Двенадцать человек погибли в результате авиаударов США по столице Йемена

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В результате авиаударов армии Соединенных Штатов по йеменской Сане, подконтрольной мятежному движению "Ансар Аллах", погибли 12 человек, еще 30 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает подконтрольный "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.

В Минздраве Йемена подчеркнули, что значительный ущерб нанесен расположенным в столице жилым домам и торговым точкам. Спасатели продолжают вести поиск людей, вытаскивая их из под завалов. Количество пострадавших и погибших может возрасти.

Ранее, 18 апреля, США нанесли авиаудары по нефтяному порту в Йемене. В результате чего погибли 58 человек, около 125 получили травмы.

По сообщениям местных СМИ, авиаудары продолжались после того, как на место происшествия прибыли бригады врачей и сотрудники службы гражданской обороны.