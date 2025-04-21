РБК: Кремль к парламентским выборам распределит депутатов ГД по "системе светофора"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кремль к будущим парламентским выборам определил параметры оценки депутатов Госдумы, попросив регионы РФ ранжировать парламентариев на зеленую, желтую и красную группы, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента страны и руководству одного из регионов.

Информация собирается не только о членах партии "Единая Россия", но и о депутатах других фракций. В анкете требуется указать возраст действующих депутатов, а также распределить их в одну из трех групп в зависимости от оценки работы.

В документе попросили указать принадлежность парламентария к участникам СВО, победителям "Лидеров России", представителям "Народного фронта" и так далее, а также подобрать депутату потенциальную замену. Также требуется предоставить справочную информацию о деятельности и общественных заслугах кандидата.

Оценка депутатов проводится и на уровне "Единой России", уточняется в материале. В частности, во фракции будут оценивать законотворческую деятельность депутата, наличие у него своей повестки, авторитет среди коллег и так далее, отмечают собеседники журналистов.

Кроме того, в администрации президента РФ также заговорили о новом понятии "несгораемый остаток". Он подразумевает, что депутат, который планирует переизбираться, должен иметь постоянную базу своих сторонников на определенной территории, от которой он избирается.

По словам источника, близкого к администрации Владимира Путина, информация о сборе разных оценок неудивительна. Собеседник отметил, что корпус партии власти разделен на основной "костяк", без которого работа парламента будет затруднена, и на сильных "одномандатников", так как часто в округ нельзя поставить слабого неизвестного депутата. В остальных случаях играет роль именно оценка деятельности парламентариев, уверен источник.

"При определении потенциала избираемости и эффективности депутата, как правило, учитываются, само собой, его текущие рейтинги, позиция по его кандидатуре федерального центра, партии и регионов. На выборах партия использует тактику максимального количества региональных групп", – сказал глава Фонда развития гражданского общества Константин Коcтин.

При этом политолог Артур Заббаров уверен, что дополнительным критерием оценки депутатов станет помощь участникам военной операции и их семьям, а также поддержка и реализация федеральной партийной повестки, участие в проектах и инициативах партии.

Эксперт считает, что в преддверии будущих выборов в парламент в оценке депутатов усиливается именно региональный аспект. Итоговые оценки, скорее всего, появятся ближе к осени, после региональных выборов 2025 года, считает Заббаров.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал начать полномасштабную подготовку к выборам в ГД РФ 2026 года. Он также подчеркнул, что выборы глав 18 субъектов Федерации, которые пройдут в том же году в единый день голосования, станут своеобразной проверкой работы "Единой России" с избирателями.

