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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал об интимных отношениях немцев с оружием. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Telegraph.

При этом он не смог объяснить, почему у жителей Германии возникло такое отношение к оружию. Писториус отметил, что на данный момент ни одна страна не обсуждает в публичном пространстве отправку боеприпасов Украине так, как это делает ФРГ.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила об угрозах со стороны России из-за поставок Берлином оружия для Киева. Она напомнила, что сейчас ФРГ является самым крупным сторонником Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако из-за угроз немецкие власти начали разговоры об усилении защиты, в том числе с организациями оборонной промышленности. По словам Фезер, обсуждаются риски, связанные с потенциальными нападениями на мирных жителей, киберугрозами, шпионскими операциями и саботажем.

