Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности

Фото: economy.gov.ru

Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов был освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Федулова освободили от должности по собственному желанию.

На эту должность его назначили в апреле 2020 года. Он курировал департаменты цифровой трансформации, стратегического развития и инноваций, цифровой экономики.

Ранее Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности замглавы МЧС РФ. Ничипорчук был назначен на эту должность 4 июня 2020 года. В министерстве он курировал департамент информационных технологий и связи. До этого Ничипорчук находился на должности заместителя руководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС России".

