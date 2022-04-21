Петербургский суд ликвидировал фонд "Сфера"

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга ликвидировал благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера" (признан НКО-иноагентом).

Минюст обратился с соответствующим иском в начале февраля 2022 года. Проведенная проверка установила, что организация осуществляла деятельность с множественными грубыми нарушениями законодательства.

"Деятельность фонда связана с содействием в обеспечении равных прав и уважении человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем поддержки инициатив и предоставления социально-правовых услуг представителям ЛГБТ-сообщества и их близким", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В министерстве считают, что фонд поддерживает ЛГБТ-движение в РФ, распространяет соответствующие взгляды и вовлекает в это несовершеннолетних. Деятельность организации, по данными Минюста, нацелена на масштабное изменение восприятия института семьи и традиционных семейных ценностей.

Ранее Минюст предложил отменить требование о маркировке иноагентов в социальных сетях. В министерстве отметили, что маркировку стоит применять в режиме профессиональной деятельности или в той сфере, в которой организация или личность была признана иноагентом.

