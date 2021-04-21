США получили от РФ список высылаемых дипломатов

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Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США получили список высылаемых дипломатов от РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Посол Салливан пока в Москве, его план – вернуться домой на этой неделе", – уточнил Прайс.

Ранее в МИД РФ объявили, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.

Такая мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против некоторых сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.

До этого в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан. Это произошло после того, как американская сторона ввела новые санкции против России.

Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для финансовых организаций Соединенных Штатов на покупку долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ.

Президент США Джо Байден объяснил новые санкции угрозой национальной безопасности со стороны России.