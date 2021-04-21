Елизавета II отмечает 95-летний юбилей в трауре

15:15
Фото: AP/Leon Neal/Pool
Королева Великобритании Елизавета II впервые за более чем 70 лет отмечает юбилей одна, без своего мужа принца Филиппа. Ей исполнилось 95 лет, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Уточняется, что в 2021 году во дворце шла подготовка сразу к двум праздникам – юбилеям Елизаветы и Филиппа. После смерти мужа королевы семья погрузилась в траур, и это одна из причин, по которым Елизавета II решила отказаться от празднования.
Отмечается, что в этот день именинница будет находиться в Виндзорском замке, а навестят ее только родственники из "пузыря" – они соблюдают ограничения по COVID-19, чтобы обеспечить безопасность королевы во время встречи с ней.
Помимо этого, не будут опубликованы традиционные праздничные фотографии Елизаветы, которые ежегодно появлялись на страницах СМИ.
Ранее журналисты раскрыли подробности похорон королевы Великобритании Елизаветы II. План траурной церемонии был разработан еще в 1960-х годах.
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