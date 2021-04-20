СМИ раскрыли сценарий похорон Елизаветы II

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Журналисты раскрыли подробности похорон королевы Великобритании Елизаветы II. План траурной церемонии был разработан еще в 1960-х годах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Елизавета II считается самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. В апреле следующего года должно исполниться 70 лет со дня ее коронации. А 21 апреля 2021 года монахиня будет отмечать свое 95-летие.

При этом СМИ рассказали, что в случае смерти королевы будет запущена секретная операция "Лондонский мост". Первым о трагедии узнает личный секретарь Эдвард Янг.

"Лондонский мост рухнул!" – скажет он и позвонит премьер-министру Великобритании. Тот сообщит новость главам других государств. Сразу после этого известие узнает широкая публика.

"Журналисты соберутся в специально отведенном месте за стенами Букингемского дворца. Трагическое сообщение появится на официальных ресурсах дворца, также будут приспущены флаги, отовсюду раздастся звон колоколов. В течение нескольких часов состоится собрание парламента, а вечером старший сын Величества принц Чарльз впервые обратится к подданным в статусе короля", – говорится в сообщении британского таблоида.

При этом на случай, если Елизавета II скончается не в Великобритании, подготовлен план "Б". Тело монахини перевезут в Лондон королевские гробовщики, которых к месту трагедии доставит специальный борт британских вооруженных сил. На автомобиле перевозка предусмотрена, если королева умрет в своем поместье в Норфолке.

"Если королевы не станет в замке Балморал в Шотландии, где она, к слову, проводит три месяца в году, над ее телом проведут шотландские обряды", – отмечают журналисты.

Перед тем как королеву похоронят в Виндзорском замке, в стране пройдет 12-дневный траур.

Ранее в Виндзоре прошла церемония похорон герцога Эдинбургского Филиппа. В связи с действием на территории Соединенного Королевства ограничений по коронавирусу на похороны супруга королевы Елизаветы II допустили всего 30 человек из более чем 800 изначально запланированных. Проводить герцога в последний путь пришли только члены королевской семьи.

