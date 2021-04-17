В Лондоне состоялись похороны принца Филиппа

20:34
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
В Виндзоре прошла церемония похорон герцога Эдинбургского Филиппа.
В связи с действием на территории Соединенного Королевства ограничений по коронавирусу на похороны супруга королевы Елизаветы II допустили всего 30 человек из более чем 800 изначально запланированных. Проводить герцога в последний путь пришли только члены королевской семьи.
Гроб с телом Филиппа вынесли из часовни в Виндзорском замке, затем он был установлен на автомобиль марки Land Rover, в проектировании дизайна которого принц лично участвовал ранее, зная, что именно он будет использован в его похоронах.
Траурная процессия во главе с оркестром последовала к часовне Святого Георгия. За гробом шли его сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Елизавета II уже находилась в часовне, куда принесли гроб и где состоялась служба.
По данным местных СМИ, по окончании церемонии Уильям и Гарри покинули часовню вместе. В свете скандальных заявлений принца Гарри и его супруги Меган Маркл в адрес королевской семьи многие считали, что братья не общаются, поэтому придали особое значение этому эпизоду.
Принц Филипп скончался 9 апреля. Ему было 99 лет. В стране объявлен траур, приспущены государственные флаги. Траур в стране продлится вплоть до похорон супруга королевы.
В Лондоне прошли похороны принца Филиппа
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