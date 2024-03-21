21 марта, 23:58Политика
Лидеры ЕС впервые с начала конфликта в Газе призвали к прекращению огня
Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER
Лидеры ЕС впервые с начала боевых действий в секторе Газа согласовали призыв к прекращению огня. Об этом со ссылкой на заявление саммита Евросоюза по Ближнему Востоку сообщает ТАСС.
"Евросоюз призывает к немедленной гуманитарной паузе, которая ведет к продолжительному перемирию, освобождению всех заложников без предварительных условий и предоставлению гуманитарного доступа", – указано в документе.
Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа в направлении Израиля выпустили тысячи ракет и захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впоследствии оценил, что на восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов.
Новости мира: израильтяне пришли на митинг в центр Тель-Авива
Читайте также
- Нетаньяху отверг критику Байдена, заявив, что действует в интересах израильтян
- В секторе Газа 90% жителей покинули свои дома из-за ударов Израиля