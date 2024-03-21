Лидеры ЕС впервые с начала конфликта в Газе призвали к прекращению огня

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Лидеры ЕС впервые с начала боевых действий в секторе Газа согласовали призыв к прекращению огня. Об этом со ссылкой на заявление саммита Евросоюза по Ближнему Востоку сообщает ТАСС.

"Евросоюз призывает к немедленной гуманитарной паузе, которая ведет к продолжительному перемирию, освобождению всех заложников без предварительных условий и предоставлению гуманитарного доступа", – указано в документе.

Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа в направлении Израиля выпустили тысячи ракет и захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впоследствии оценил, что на восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов.

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