В МИД не рекомендовали проверять готовность России к жесткому ответу

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Россия не рекомендует кому-либо проверять опытным путем ее готовность к жесткому ответу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Никому не советовали бы <...> опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу", – сказал он в интервью "Комсомольской правде".

Подобным образом Грушко прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск страны на Украину. Французский лидер не исключил проведения наземных операций на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя возможное присутствие иностранных военных в зоне СВО, заявил, что это приведет к негативным последствиям. Однако он отметил, что ясности в вопросе отправки пока нет.

