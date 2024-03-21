Глава МАГАТЭ призвал не делить поставщиков ядерного топлива на "плохих" и "хороших"

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в разговоре о России призвал не делить поставщиков ядерного топлива на "плохих" и "хороших". Такое мнение он выразил на пресс-конференции проходящего в Брюсселе саммита по атомной энергии.

"Здесь речь не идет о том, чтобы использовать ядерную энергию в качестве политической пешки. Надо смотреть на нужды стран <...>. Я бы призвал не делить ядерную энергию на плохую и хорошую", – пояснил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что есть долгосрочные проекты, в которых не обойтись без использования российского топлива. И точно так же существуют проекты, не предполагающие применение ядерных материалов из России.

Соорганизатор атомного саммита премьер Бельгии Александер Де Кроо тем временем призвал западные страны и их партнеров скорее найти альтернативу российским услугам в атомной сфере.

Накануне Гросси заявил, что снижение зависимости от ядерного сектора России обойдется Европе в миллиарды. А санкции против "Росатома" могут поставить ядерную промышленность в тупик во многих государствах.

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