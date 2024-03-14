Путин рассказал об отечественных технологиях в сфере атомной энергетики

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В сфере атомной энергетики России на 99% применяются отечественные технологии. Об этом заявил Владимир Путин во время церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, передает РИА Новости.

Президент также напомнил, что в послании Федеральному собранию он объявил о запуске нацпроектов технологического суверенитета. Речь в том числе идет об области всех видов транспорта, а также энергетических и атомных технологиях.

Ранее Путин сообщил, что российская сторона готова предоставлять заинтересованным партнерам свои наработки в области атомной энергетики. По его данным, российские атомные станции возводятся на современных принципах. В качестве примера он привел Курскую АЭС-2.

До этого глава государства назвал АЭС российского производства самыми безопасными в мире. Путин уверен, что атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом.