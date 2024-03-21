Финляндия планирует выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

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Финляндия планирует направить 30 миллионов евро на совместные с Чехией закупки боеприпасов для Украины, заявил глава финского оборонного ведомства Антти Хяккянен. Его слова приводятся на официальном сайте министерства.

"Помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия также помогает Украине другими путями. Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов", – подчеркнул он.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Запада, включая Соединенные Штаты, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится.

Однако она подчеркнула, что позиция Финляндии однозначна и пока заключается в том, что страна не отправляет никаких войск.



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