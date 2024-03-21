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Страна уделяет слишком мало внимания потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко на заседании Верховной рады, запись выступления опубликована на YouTube-канале политика.

Он обвинил парламентариев, что те "оторвались от земли" и не учитывают важные вопросы при составлении повестки дня в Раде.

"Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении – от Купянска аж до Херсона", – указал он.

Отмечается, что особенно недоволен бывший президент остался работой украинского правительства по сооружению фортификационных линий для ВСУ. Он указал, что оборонительных сооружений введено в эксплуатацию менее 10%. По его мнению, в стране правительства нет, а парламент теряет свою контрольную конституционную функцию.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ, опасаясь возможного бунта. По словам руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, солдаты ненавидят главу государства, потому что он грабит армию и принимает неверные решения по проведению военных действий. Он добавил, что ситуация с возможным бунтом в украинских войсках особенно обострилась на фоне отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

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