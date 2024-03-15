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Президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь возможного бунта, заявил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий", – приводит слова Рогова РИА Новости.

Он отметил, что ситуация с возможным бунтом в украинской армии особенно обострилась на фоне отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, именно из-за страха военного переворота еще перед объявлением отставки Зеленский приказал перекинуть в Киев наиболее близкие ему части спецназа.

Вместе с тем Рогов подчеркнул, что переворот на Украине возможен на сегодняшний день только по согласованию с кураторами из Соединенных Штатов или Великобритании.

"Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории", – заключил он.

Ранее СМИ сообщали о том, что бойцы элитных подразделений украинской армии возмущены перестановками в военном руководстве, поэтому обсуждают свержение Владимира Зеленского и командования ВСУ.

По словам представителя силовых структур РФ, обсуждение между радикально настроенными бойцами элитных подразделений ВСУ осуществлялось в закрытом телеграм-канале ParaBelum.