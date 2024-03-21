Рогов заявил, что жители Работина воспринимают присутствие ВСУ как оккупацию

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Жители села Работино воспринимают украинских боевиков как оккупантов, отметил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мирные жители были эвакуированы из Работина еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами", – передает РИА Новости его слова.

Они призывают ВСУ уйти из их села, добавил он. Рогов обратил внимание, что на встрече также были жители соседних населенных пунктов Вербовое и Новопрокоповка, рядом с которыми тоже велись бои. Глава движения "Мы вместе с Россией" отметил сильный дух земляков и их любовь к России.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы РФ закрепились в центре села Работино, а также контролируют южную часть населенного пункта.

До этого российские военные отбили несколько атак Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта. По словам Рогова, атаки ВСУ не прекращаются, и основная проблема заключается в дронах противника.



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