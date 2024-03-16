16 марта, 22:04Политика
Рогов заявил о закреплении ВС РФ в центре Работино
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России закрепились в центре села Работино в Запорожской области, а также контролируют южную часть населенного пункта. Об этом рассказал РИА Новости глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
"У нашей армии есть тактические успехи в Работино", – уточнил он.
Ранее стало известно, что российские военные отбили несколько атак Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По словам Рогова, атаки ВСУ не прекращаются, и основная проблема заключается в дронах противника.
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