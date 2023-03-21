Любая война заканчивается миром – Шойгу

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Любая война заканчивается миром", – подчеркнул он.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине может прекратиться, когда страны Запада перестанут поставлять оружие Киеву. По его словам, на данный момент Москва не наблюдает готовности к конструктивному взаимодействию со стороны Киева и Запада.

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу, однако к этому должны быть готовы Запад и Киев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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