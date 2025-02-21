Лукашенко заявил, что США могут попробовать столкнуть Россию и Китай

Фото: kremlin.ru

США могут попытаться столкнуть Россию и Китай. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БеЛта.

Таким образом глава государства высказался по поводу российско-американских переговоров, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля.

Политик обратил внимание, что в настоящее время происходят изменения в политической обстановке, которая довлела над мировой экономикой на фоне политики, проводимой США. Тем не менее Лукашенко призвал не обольщаться.

"Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны. <...> Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами", – поделился он своим взглядом на ситуацию.

По словам белорусского лидера, Россия не должна этого допустить.

В результате встречи американской и украинской делегаций, которая состоялась впервые за несколько лет, были достигнуты договоренности о создании группы по урегулированию украинского конфликта и механизма консультаций для устранения раздражителей в отношениях двух стран. Стороны решили восстановить работу посольств в Москве и Вашингтоне.

Комментируя эти переговоры, глава американского Госдепа Марко Рубио подчеркнул, что США должны иметь отношения с Россией вне зависимости от того, нравятся ли им ее действия или нет. Он подчеркнул, что сейчас Москва и Вашингтон могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации.

