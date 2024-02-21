Володин заявил, что Путин вернул РФ рыбу, которую англичане ловили 68 лет

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Россия по инициативе Владимира Путина вернула себе рыбу, которую 68 лет ловили англичане. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

"Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют", – сказал Володин.

Так спикер Госдумы прокомментировал принятие закона о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Закон о денонсации соглашения от 1956 года был принят Государственной думой 21 февраля.

Документ был подписан 25 мая 1956 года в Москве между правительствами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и СССР. Он предоставлял право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, вдоль побережья Кольского полуострова и побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива на материке и на островах.

В пояснительной записке указано, что, учитывая решение британской стороны от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ, денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России.

По данным СМИ, за 2023 год британские рыбаки выловили более 566 тысяч тонн трески в Баренцевом море. СМИ также уточняли, что российский запрет на ловлю рыбы в Баренцевом море британскими рыболовами может оставить жителей Великобритании без национального блюда фиш-энд-чипс.