Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

Фото: president.gov.ua
Украинский президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом он сообщил в Twitter.
"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, <...> созвал СНБО", – заявил Зеленский.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по поручению Зеленского обратился к государствам – членам Совбеза ООН с требованием провести консультации по безопасности из-за сложившейся ситуации в Донбассе.
21 февраля Владимир Путин заявил, что до конца дня примет решение по вопросу признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
Путин провел экстренное заседание Совета безопасности по вопросам ситуации в ЛНР и ДНР
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