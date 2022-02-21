Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом он сообщил в Twitter.

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, <...> созвал СНБО", – заявил Зеленский.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по поручению Зеленского обратился к государствам – членам Совбеза ООН с требованием провести консультации по безопасности из-за сложившейся ситуации в Донбассе.

21 февраля Владимир Путин заявил, что до конца дня примет решение по вопросу признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.