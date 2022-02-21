Украина потребовала Совбез ООН провести консультации по безопасности

Фото: depositphotos/gary718
Украина обратилась к государствам – членам Совбеза ООН с требованием провести консультации по безопасности из-за сложившейся ситуации в Донбассе. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
"Направил официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам – членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам по обеспечению безопасности Украины", – написал Кулеба.
Он пояснил, что сделал это по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экономические санкции самым мощным рычагом давления на Россию при ее "вторжении" на Украину.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что такие санкции могут обернуться для России тем, что страна окажется отрезана от международных финансовых рынков и не сможет получать необходимые для модернизации экономики товары.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: