Украина потребовала Совбез ООН провести консультации по безопасности

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Украина обратилась к государствам – членам Совбеза ООН с требованием провести консультации по безопасности из-за сложившейся ситуации в Донбассе. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Направил официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам – членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам по обеспечению безопасности Украины", – написал Кулеба.

Он пояснил, что сделал это по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экономические санкции самым мощным рычагом давления на Россию при ее "вторжении" на Украину.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что такие санкции могут обернуться для России тем, что страна окажется отрезана от международных финансовых рынков и не сможет получать необходимые для модернизации экономики товары.

