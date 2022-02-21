Австрия направила кризисную команду в Киев для подготовки эвакуации граждан

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в Киев направлена кризисная команда специального назначения Cobra и командования обороны страны для подготовки эвакуации граждан.

Также власти Австрии создали кризисный кабинет, куда вошли канцлер, вице-канцлер, МИД, МВД, Минобороны и Минэнергетики, для обмена информацией и согласования мер.

"В настоящий момент ситуация такова, что на Украине находятся 148 австрийцев", – приводит слова Нехаммера РИА Новости.

Ранее директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что полную эвакуацию населения намерены провести в Киеве, если до города дойдут боевые действия.

