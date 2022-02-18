Киевская мэрия готова эвакуировать город в случае нападения

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Фото: ITAR-TASS /Максим Шеметов
Полную эвакуацию населения намерены провести в Киеве, если до города дойдут боевые действия. Об этом сообщил директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире "Громадського радио".
"В городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ", – отметил чиновник.
Ткачук уточнил, что в городе смогут остаться и те, кто не захочет уезжать.
Сотрудник мэрии Киева добавил, что в случае вторжения метрополитен перейдет на шестичасовой график работы – три часа утром и три – вечером. В остальное время станции и прочую инфраструктуру будут использовать в качестве укрытия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от западных государств дать Киеву систему гарантий, как у стран Североатлантического альянса. Президент указал, что для страны на сегодняшний день это "единственная альтернатива нынешней ситуации".
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