Лавров заявил об отсутствии подтверждения данных США о подготовке терактов в РФ

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РФ не получила никаких подтверждений сведений американского посольства о якобы планирующихся в Москве и Санкт-Петербурге терактах. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.
"Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, Санкт-Петербурге, в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах. До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли", – заявил Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, глава российского министерства иностранных дел усомнился в солидности таких действий со стороны государственных учреждений.
"Посольство, правда, что-то такое невнятное сказало о том, что они читали в российских газетах, СМИ, будто такое возможно. Насколько серьезна такая работа и насколько солидно для государственных учреждений, имею в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным, я думаю, каждому необходимо судить самому", – заключил Лавров.
Ранее посольство Соединенных Штатов в Москве опубликовало на своем сайте предупреждение, в котором, сославшись на информацию в СМИ, сообщило об угрозах нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, а также прилегающие к границе с Украиной районы.
В диппредставительстве попросили граждан Штатов следить за сообщениями местной и зарубежной прессы, избегать мест с большим скоплением людей, иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также подготовить план эвакуации на экстренный случай.
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