В МИД РФ заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья

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Генсека НАТО Йенса Столтенберга нельзя слушать, это опасно для здоровья. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, слова Столтенберга не выдерживают никакой критики.

"Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно", – отметила Захарова.

Ранее Столтенберг заявил, что не считает расширение Альянса на восток нарушением обещания. По его словам, НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нигде нет решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в Вашингтонском договоре.

