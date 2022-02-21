В МИД РФ заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья

Фото: nato.int
Генсека НАТО Йенса Столтенберга нельзя слушать, это опасно для здоровья. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, слова Столтенберга не выдерживают никакой критики.
"Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно", – отметила Захарова.
Ранее Столтенберг заявил, что не считает расширение Альянса на восток нарушением обещания. По его словам, НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нигде нет решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в Вашингтонском договоре.
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