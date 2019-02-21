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09:32

Захарова призвала НАТО не нервничать из-за послания Путина

политика

09:32

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Реакция Североатлантического альянса на послание Владимира Путина Федеральному собранию показалась официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой излишне нервной, сообщает сайт "Дни.ру".

В соцсетях дипломат напомнила об оценке, которую представители НАТО давали прошлогоднему выступлению российского президента.

"Год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен?" – отметила Захарова.

Она добавила, что западные коллеги, очевидно, ждали иного отношения после выхода США из ПРО и увеличения американского контингента в Европе.

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что Россия не раз обозначала, что предпринимаемые меры являются ответом на агрессивные действия партнеров.

Ранее в НАТО назвали неприемлемыми слова Путина о возможном нацеливании ракет на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе. Представители альянса также призвали РФ вернутся к соблюдению ДРСМД.

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