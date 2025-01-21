ГД одобрила в I чтении проект запрета дистанционного обучения для медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете на дистанционное обучение при получении среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.

Проект предлагает запретить применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных образовательных программ среднего и высшего медобразования, а также дополнительных программ с практической подготовкой.

Кроме того, предусматривается, что разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ в области медицинского образования остается в полномочиях Минздрава РФ, а образовательные организации будут обязаны получать соответствующие разрешения от Росздравнадзора.

Авторы проекта отмечают, что это позволит обеспечить единый уровень подготовки специалистов. В случае окончательного принятия закон должен вступить в силу 1 марта 2025 года.

Ранее Минздрав начал разработку концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания. Основная цель состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи.