21 января, 17:32Политика
ГД одобрила в I чтении проект запрета дистанционного обучения для медиков
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете на дистанционное обучение при получении среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.
Проект предлагает запретить применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных образовательных программ среднего и высшего медобразования, а также дополнительных программ с практической подготовкой.
Кроме того, предусматривается, что разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ в области медицинского образования остается в полномочиях Минздрава РФ, а образовательные организации будут обязаны получать соответствующие разрешения от Росздравнадзора.
Авторы проекта отмечают, что это позволит обеспечить единый уровень подготовки специалистов. В случае окончательного принятия закон должен вступить в силу 1 марта 2025 года.
Ранее Минздрав начал разработку концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания. Основная цель состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи.
Сергей Собянин рассказал о планах развития здравоохранения в Москве