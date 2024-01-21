Саудовская Аравия не сможет нормализовать отношения с Израилем без решения по Газе

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Саудовская Аравия не сможет установить нормальные отношения с израильской стороной, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского конфликта. Об этом глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Это единственный выгодный для нас путь. Так что (ответ. – Прим. ред.) да, потому что нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса", – сказал министр.

Ранее в СМИ писали, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с главой политбюро радикальной палестинской организации ХАМАС Исмаилом Ханией. По данным прессы, во время встречи обсуждались вопросы обеспечения режима прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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