В Венгрии заявили о фрустрации Европы на фоне развития Азии

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Европа находится в состоянии фрустрации на фоне стремительного развития Азии, в мировой экономике происходит перестройка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, европейские политики недооценили потенциал Азии. Как подчеркнул премьер Венгрии, он всегда выступал за сотрудничество с азиатскими странами.

"Число стран в Европе, которые предпочитают сотрудничество и выступают за взаимосвязанность, растет, и в наших дебатах внутри Европы я очень надеюсь, что Венгрия окажет положительное влияние и что мы сможем продвинуть европейскую экономическую политику в направлении возможности взаимосвязанности", – добавил Орбан.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз стал менее интересен для России в энергетическом бизнесе в сравнении с Азией. По ее словам, хотя немецкие компании платили больше, чем сейчас платят индийские, однако в итоге Азия будет играть более важную роль, учитывая демографическую ситуацию и перспективы экономического развития.

До этого глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен сообщила, что Евросоюзу придется для удовлетворения своих потребностей в энергетике после сокращения закупок российского газа покупать сжиженный природный газ у США в течение нескольких десятилетий.

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