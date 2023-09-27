Азия стала интереснее для России в энергетическом бизнесе – Кнайсль

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Евросоюз стал менее интересен для России в энергетическом бизнесе в сравнении с Азией, заявила RT экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, хотя немецкие компании платили больше, чем сейчас платят индийские, однако в итоге Азия будет играть более важную роль, учитывая демографическую ситуацию и перспективы экономического развития.

Кнайсль считает, что восстановить статус-кво России до уровня весны 2022 года не получится, при этом она выразила надежду на нормализацию отношений между странами.

Комментируя годовщину терактов на "Северных потоках", политик предположила, что Германия не предлагала России провести совместное расследование, боясь оказаться в неприятном положении. По ее словам, ФРГ пришлось бы признать, что союзники по НАТО подорвали важную для нее и компаний инфраструктуру.

Кнайсль напомнила, что этот вопрос касается не только политических обязательств и ответственности, но это также и вопрос компенсации ущерба.

Ранее глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен сообщила, что Евросоюзу придется для удовлетворения своих потребностей в энергетике после сокращения закупок российского газа покупать сжиженный природный газ у США в течение нескольких десятилетий.

Она также отметила, что в этом году ЕС обладает "необходимым инструментами", чтобы избежать энергетического кризиса зимой.

Министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок российского газа. Вместе с тем закупки сжиженного природного газа (СПГ) не позволили полностью компенсировать нехватку топлива из РФ.

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