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21 января, 16:22

Политика

Захарова заявила, что обстрелы Донецка со стороны ВСУ обсудят в СБ ООН

Фото: телеграм-канал SHOT

Удары по Донецку со стороны украинской армии и участие западных государств в этом станут предметом обсуждения на полях Совбеза ООН. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшие минуты вылетает в Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ.

"Удары по мирным гражданским объектам в Донецке, бесчеловечные, нацеленные на убийство мирных жителей, и участие западных (стран в этом. – Прим. ред.), вот тех самых как бы цивилизованных, в виде наемников, которые работают в пользу киевского режима против мирных граждан, – все это станет предметом обсуждения Совета Безопасности ООН", – сказала она.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинская сторона при поддержке Штатов и Запада вновь совершил террористический акт против мирных граждан в Донецке. Следственный комитет РФ начал расследование происшествия.

Рынок в донецком микрорайоне Текстильщик попал под обстрел ВСУ 21 января. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, атака произошла в тот момент, когда там было наиболее многолюдно.

В результате погибли 25 человек, еще не менее 20 получили травмы. Среди пострадавших есть двое детей, их состояние оценивается как средней тяжести.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк

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