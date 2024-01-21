Замглавы МИД РФ провел встречи с генсеком ООН, генсеком UNCTAD и председателем ГА ООН

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на полях саммита Движения неприсоединения встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, генсеком ЮНКТАД Ребеккой Гринспан и председателем Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннисом Фрэнсисом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"19–20 января на полях 19-го саммита Движения неприсоединения (ДН) заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел ряд отдельных двусторонних встреч", – уточняется в сообщении.

В частности, прошли беседы с главами МИД Боливии Селинду Сосой, Венесуэлы Иваном Хилем, Мали Абдулайе Диопом, Непала Нараяном Пракашем Саудом, Палестины Риядом аль-Малики, Шри-Ланки Мохамедом Али Сабри, Уганды Джедже Одонго, замглавами ведомств КНДР Ким Сон Геном, Сирии Бассамом Саббагом и Сьерра-Леоне Фрэнсисос Алгали.

В ноябре 2023 года Сергей Вершинин и его пакистанский коллега Сайед Хайдер Шах обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на встрече в Исламабаде. Стороны подтвердили готовность укреплять конструктивное антитеррористическое сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках совместной работы в международных организациях, прежде всего, ООН и ШОС.

До этого Вершинин заявил, что Россия готова к консультациям в формате ближневосточного "квартета", но Америка к ним не готова. Он подчеркнул, что произошедшая сегодня вспышка напряженности на Ближнем Востоке, развитие событий в регионе – во многом результат того, что Америка пыталась монополизировать достижение ближневосточного урегулирования и подменить его сделками.

