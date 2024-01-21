Украинский политик заявил, что ВСУ придется отступить вглубь страны из-за ударов РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Украинским войскам придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для того, чтобы сократить линию фронта. Таким мнением поделился украинский политик Игорь Лапин в интервью местным СМИ.

Он отметил, что уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные для этого позиции, которых у ВСУ нет. Деревянные блиндажи, которые используют бойцы ВСУ, не способны выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда РФ, добавил политик.

По словам Лапина, для строительства надежных фортификаций украинским солдатам нужно отойти вглубь своей территории и возводить оборонительные рубежи при помощи специальной техники.

Ранее СМИ сообщали о том, что российские ракетные удары, а также нехватка ПВО и отсутствие стратегической глубины не позволяют Украине наладить производство оружия на собственной территории.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что бойцы штурмового подразделения Западной группировки ВС РФ в ходе боевых действий на купянском направлении захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военнослужащих.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения