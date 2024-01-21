Российские удары не позволяют Украине развивать свой ВПК – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские ракетные удары, а также нехватка ПВО и отсутствие стратегической глубины не позволяют Украине наладить производство оружия на собственной территории. Об этом сообщает издание Asia Times.

По словам журналистов, тяжелое положение Украины усугубляется и тем, что ее оборонный сектор еще не полностью переведен на военные рельсы. Это мешает Киеву производить достаточное количество боеприпасов для своей армии на поле боя.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли 17 групповых высокоточных ударов по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в период с 13 по 19 января.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил о нехватке боеприпасов на Украине и потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения украинской армии на фронте.

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