Политолог оценил сохранение главами Минобороны, МВД и МЧС своих постов

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/
Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов оценил сохранение главами Минобороны, МВД и МЧС своих постов, передает RT.
Мартынов обратил внимание на то, что структура правительства в целом существенно не изменилась. Он добавил, что сохранение постов за силовым блоком было ожидаемым исходом.
"Конечно, никто не собирался даже в каких-то самых смелых прогнозах, идеях что-то менять здесь. Надо обратить внимание на то, что и по структуре правительства, и по каким-то внутриправительственным механизмам можно говорить о преемственности организации работы правительства", – заявил Мартынов.
Политолог отметил, что новый кабмин должен будет реализовать поставленные президентом задачи, которые требуют оперативной работы.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавит Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.
21 января президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Своим указом он также назначил вице-премьеров. У премьер-министра официально будет 9 заместителей. В частности, первым заместителем председателя правительства РФ стал Андрей Белоусов.
Должности вице-премьеров также получили Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктор Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, экс-премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января новым главой правительства был назначен 53-летний Михаил Мишустин.
Мишустин дал первые поручения новому составу правительства
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