Комитеты Совфеда рекомендовали палате освободить Чайку от должности генпрокурора

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В комитетах Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности порекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора России. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что такое решение было принято во вторник, 21 января, в рамках совместного заседания комитетов. Кроме того, там дали рекомендацию палате утвердить кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ.

Окончательное решение об отставке Чайки с занимаемого поста члены СФ должны принять на заседании, которое запланировано на 22 января.

О том, что Юрий Чайка покидает пост генпрокурора, стало известно накануне. Президент РФ Владимир Путин предложил Совфеду освободить его от занимаемой в связи с переходом на другую работу.