Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу, где представил ее нового руководителя Даниила Егорова, сообщает "Интерфакс".

Мишустин также поблагодарил коллектив за годы совместной работы, отметив, что благодаря профессионализму и ответственному отношению к делу удалось добиться высоких результатов.

"Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач", – отметил экс-глава ведомства.

17 января Мишустин назначил на пост главы ФНС своего бывшего зама Даниила Егорова. На новой должности Егоров намерен заняться такими проектами, как реестр домохозяйств с их доходами и новая система рисков.